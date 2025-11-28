A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia chegada do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia Goleiro de 21 anos também tem passagem pelo futebol português

O Santa Cruz anunciou oficialmente a chegada do goleiro Gabriel Souza, jogador formado no Bahia e com passagens pelo futebol português.

O atleta de 21 anos fez três jogos com a equipe principal do Bahia, ainda na disputa do Estadual de 2025. O atleta chega como uma aposta no Arruda e com o aval do CEO Pedro Henriques.

Além do Tricolor de Aço, Gabriel também defendeu a equipe sub-23 do Portimonense, de Portugal.

Atualmente, o treinador Marcelo Cabo tem para a posição quatro goleiros no plantel profissional: Rokenedy, Felipe Alves, Thiago Henrique e Gabriel Cardoso.

Além do goleiro, o Santa já confirmou as chegadas do zagueiro Ianson e do meia Allan Patrick.

