Futebol

Santa Cruz anuncia chegada do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia

Goleiro de 21 anos também tem passagem pelo futebol português

Gabriel Souza, goleiro do Bahia, tem pré-contrato com o Santa Cruz Gabriel Souza, goleiro do Bahia, tem pré-contrato com o Santa Cruz  - Foto: Reprodução/@goleirogabriel04

O Santa Cruz anunciou oficialmente a chegada do goleiro Gabriel Souza, jogador formado no Bahia e com passagens pelo futebol português. 

O atleta de 21 anos fez três jogos com a equipe principal do Bahia, ainda na disputa do Estadual de 2025. O atleta chega como uma aposta no Arruda e com o aval do CEO Pedro Henriques. 

Além do Tricolor de Aço, Gabriel também defendeu a equipe sub-23 do Portimonense, de Portugal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

Atualmente, o treinador Marcelo Cabo tem para a posição quatro goleiros no plantel profissional: Rokenedy, Felipe Alves, Thiago Henrique e Gabriel Cardoso. 

Além do goleiro, o Santa já confirmou as chegadas do zagueiro Ianson e do meia Allan Patrick. 

