Futebol
Santa Cruz anuncia chegada do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia
Goleiro de 21 anos também tem passagem pelo futebol português
Gabriel Souza, goleiro do Bahia, tem pré-contrato com o Santa Cruz - Foto: Reprodução/@goleirogabriel04
O Santa Cruz anunciou oficialmente a chegada do goleiro Gabriel Souza, jogador formado no Bahia e com passagens pelo futebol português.
Leia também
• Santa Cruz confirma rescisões liminares de Thiago Galhardo e Nathan
• Santa Cruz empresta zagueiro Ruan Robert ao Decisão-PE
• Santa Cruz oficializa a contratação do zagueiro Ianson
O atleta de 21 anos fez três jogos com a equipe principal do Bahia, ainda na disputa do Estadual de 2025. O atleta chega como uma aposta no Arruda e com o aval do CEO Pedro Henriques.
Além do Tricolor de Aço, Gabriel também defendeu a equipe sub-23 do Portimonense, de Portugal.
Atualmente, o treinador Marcelo Cabo tem para a posição quatro goleiros no plantel profissional: Rokenedy, Felipe Alves, Thiago Henrique e Gabriel Cardoso.
Além do goleiro, o Santa já confirmou as chegadas do zagueiro Ianson e do meia Allan Patrick.