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Futebol Santa Cruz anuncia contratação de Silva, volante ex-Camboriú Jogador de 30 anos fez 13 jogos pela antiga equipe no Estadual

O Santa Cruz anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (16), a chegada do volante Silva, de 30 anos, que disputou o Estadual pelo Camboriú-SC.

Formado na base do Internacional, o volante também teve passagens por Atlético-GO, Atlético Tubarão e Boa Esporte.

A única passagem pelo futebol do Nordeste foi em 2018, com a camisa do Sampaio Corrêa. Na oportunidade, Silva fez parte do elenco que conquistou a Copa do Nordeste.

Durante cinco anos, entre 2020 e 2025, o jogador atuou por três equipes do futebol suíço: Chiasso, Yverdon e Stade Nyonnais. O retorno ao Brasil foi para disputar o Catarinense pelo Camboriú, onde fez 13 jogos todos como titular absoluto.

Com características de primeiro volante, Silva deverá brigar por posição com Wagner Balotelli. Além deles, Pedro Favella, Andrey e Gabriel Galhardo são os outros volantes do elenco tricolor.

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