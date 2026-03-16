Seg, 16 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz anuncia contratação de Silva, volante ex-Camboriú

Jogador de 30 anos fez 13 jogos pela antiga equipe no Estadual

Reportar Erro
Santa Cruz anuncia contratação do volante Silva Santa Cruz anuncia contratação do volante Silva  - Foto: Reprodução

O Santa Cruz anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (16), a chegada do volante Silva, de 30 anos, que disputou o Estadual pelo Camboriú-SC. 

Leia também

• Santa Cruz acerta empréstimo do lateral Pedro Costa ao Volta Redonda

• Santa Cruz oficializa chegada do lateral-direito Thiago Ennes

• Régis garante que adaptação no Santa Cruz será a mais breve possível

Formado na base do Internacional, o volante também teve passagens por Atlético-GO, Atlético Tubarão e Boa Esporte. 

A única passagem pelo futebol do Nordeste foi em 2018, com a camisa do Sampaio Corrêa. Na oportunidade, Silva fez parte do elenco que conquistou a Copa do Nordeste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

 

Durante cinco anos, entre 2020 e 2025, o jogador atuou por três equipes do futebol suíço: Chiasso, Yverdon e Stade Nyonnais. O retorno ao Brasil foi para disputar o Catarinense pelo Camboriú, onde fez 13 jogos todos como titular absoluto. 

Com características de primeiro volante, Silva deverá brigar por posição com Wagner Balotelli. Além deles, Pedro Favella, Andrey e Gabriel Galhardo são os outros volantes do elenco tricolor. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter