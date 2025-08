A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia contratação do atacante Adailson para o mata-mata da Série D Em Pernambuco, jogador atuou pelo América-PE e Central

O Santa Cruz segue se reforçando para a disputa do mata-mata da Série D. Nesta quinta-feira (31), o Tricolor do Arruda anunciou a contratação do atacante Adailson, de 28 anos, que esteve disputando a competição pelo São Luiz de Ijuí-RS.

Em 2025, pela equipe gaúcha, o atleta fez 21 partidas e marcou quatro gols - apenas um na Série D. O atleta foi titular por boa parte da sua passagem pelo São Luiz.

Ao longo da carreira, o jogador passou por diversas equipes do futebol brasileiro, inclusive, o Sergipe, adversário do time coral na primeira fase de mata-mata da atual Série D. Sua passagem pelo Gipão aconteceu em 2022.

Anos antes, o jogador já havia passado pelo futebol pernambucano. Em 2020 foi jogador do Central e no ano seguinte passou pelo América-PE.

Função

O atacante tem características de ponta e deve disputar posição com Geovany, atuando pelo lado esquerdo de ataque. O baiano também deverá ser alternativa pelo lado direito, já que Vini Hora deve permanecer fora por lesão e Renato está suspenso pela expulsão contra o Treze.

Veja também