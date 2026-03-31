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Santa Cruz

Santa Cruz anuncia contratação do atacante Everaldo

Tricolor será o quarto time de Pernambuco na carreira do jogador

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Everaldo durante passagem pelo CorinthiansEveraldo durante passagem pelo Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthias

A menos de uma semana para a estreia na Série C, o Santa Cruz segue reforçando seu elenco para a disputa da competição. Desta vez, o Tricolor anunciou, nesta terça-feira (31), a contratação do atacante Everaldo, de 31 anos. 

Pernambucano, o jogador estava sem clube, desde que deixou o Coritiba ao término da última temporada. Pelo time paranaense, inclusive, participou da campanha do acesso com o título da Série B 2025. Ao todo, foram 21 partidas pelo Coxa e uma assistência como contribuição. 

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Revelado pelo América-PE, Everaldo já passou por outros dois clubes de Pernambuco ao longo da carreira: defendeu o Serra Talhada (2016) e o Sport (2021). 

Na carreira, o atacante ainda soma passagens por times como Fluminense, Corinthians, América-MG e Vitória. 

Série C

O Santa Cruz estreia na Série C do Brasileiro na próxima segunda-feira (6). Na ocasião, o Tricolor vai receber o Itabaiana, às 20h, em duelo confirmado para ser disputado na Arena de Pernambuco. 

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