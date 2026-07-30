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Reforço Tricolor

Santa Cruz anuncia contratação do atacante Jhoninha para o restante da Série C

Atleta estava no Velo Clube e disputou a última Série D

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Jhoninha disputou o Estadual pelo Velo Clube, equipe de Rio ClaroJhoninha disputou o Estadual pelo Velo Clube, equipe de Rio Claro - Foto: Rafael Assunção/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (30), a contratação do atacante Jhoninha, de 24 anos. O atleta chega para o restante da temporada da Série C. 

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Formado na base da Ferroviária, o jogador tem diversas passagens por clubes do interior de São Paulo. Na atual temporada, o atacante defendeu o Velo Clube, equipe de Rio Claro, no Paulistão, Copa do Brasil e Série D. Em 23 partidas, o jogador marcou dois gols e tem características de velocidade e drible. 

 

O extremo era um desejo antigo do clube e já vinha sendo sondado na atual temporada. O jogador já se encontra no Recife e participou de treinos com o restante do elenco tricolor. Agora o Santa aguarda a publicação do atleta no BID para poder estrear no dia 8 de agosto, em João Pessoa, diante do Botafogo-PB. 

 

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