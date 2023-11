Santa Cruz anuncia contratação do atacante Thiaguinho

A- A+

A novela acabou. Desejo antigo do Santa Cruz, o atacante Thiaguinho foi anunciado de forma oficial nesta quinta-feira (30). A Cobra Coral brincou com músicas em referência ao cantor de pagode de mesmo nome na retrospectiva do ano.

Thiaguinho despertava interesse do Santa Cruz há algumas temporadas. O atacante de 25 anos é conhecido como "carrasco coral" por ter feito alguns gols enquanto defendia o Jacuipense-BA. O atacante marcou contra o Tricolor do Arruda em confronto pela Série C de 2021 e na Série D do ano seguinte.

Em 2023, Thiaguinho entrou em campo 25 vezes pelo Jacuipense por Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série D. Ele fez cinco gols e deu duas assistências.

Thiaguinho é o sexto reforço do Santa Cruz visando a temporada 2024. O atacante se junta ao lateral-esquerdo João Victor, o meia Lucas Bessa, o lateral direito Toty, o centroavante Matheus Matias e o goleiro André Luiz.

A Cobra Coral corre para agilizar na contratação de reforços. A reapresentação da pré-temporada está marcada para o dia 4 de dezembro.

#Contratado | Thiaguinho, de 25 anos, chega para fortalecer nosso time, atuando tanto na ponta direita quanto na esquerda. Com experiência em clubes como Remo, Vitória e Jacuipense, ele agora vai vestir o manto coral! Pra cima deles, Thiaguinho. pic.twitter.com/HaLoER0VpO — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 30, 2023

