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Série C Santa Cruz anuncia contratação do centroavante Matheus Cadorini O atleta de 24 anos chega após temporada goleadora na Portuguesa

O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (4), a contratação do centroavante Matheus Cadorini para a disputa do quadrangular final da Série C.

É DO SANTA!



O centroavante Matheus Cadorini, de 24 anos, é o novo reforço coral. O atacante estava na Portuguesa, onde disputou 21 jogos e marcou 10 gols em 2026.



Bem-vindo, Cadorini! pic.twitter.com/c0eMa0SeX2 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 4, 2026

O atleta de 24 anos disputou a Série D pela Portuguesa, onde marcou oito gols e deu uma assistência em 14 partidas.

Matheus Cadorini chega em alta na Cobra Coral após sua temporada mais goleadora na carreira. Ele também fez dois gols no Paulistão.

Antes da Lusa, o atacante teve passagens pelo Internacional, Coritiba, Ituano e o Real Murcia, da Espanha.

Matheus vem para suprir a saída de Quirino e disputará vaga na equipe titular com Eron e Tiago Marques.



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