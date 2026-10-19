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Reformulação

Santa Cruz anuncia contratação do executivo Eduardo Freeland para a temporada 2027

O profissional de 45 anos tem histórico de três acessos à primeira divisão no últimos anos

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Eduardo Freeland novo executivo de futebol do Santa Cruz Eduardo Freeland novo executivo de futebol do Santa Cruz  - Foto: Reprodução/Santa Cruz

O Santa Cruz iniciou o processo de reformulação para a temporada 2027 com o anúncio de  Eduardo Freeland como novo executivo de futebol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A Cobra Coral divulgou a contratação na manhã desta segunda-feira (19). 

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De acordo com o clube, o executivo chega ao Arruda para "comandar o planejamento do futebol coral para o próximo ano".

A contratação foi definida pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, e o futuro CEO da SAF coral, Thairo Arruda.

Eduardo Freeland chega para assumir a vaga de Alex Brasil, executivo responsável pelo acesso da Série C para a segunda divisão. 

Histórico
Eduardo Freeland chega com um histórico positivo na Série B. O executivo tem três acessos recentes à Série A do Campeonato Brasileiro. 

O novo profissional coral teve participação nos acessos do Botafogo, em 2021, do Bahia, em 2022, e do Athletico-PR, em 2025.

Freeland tem 45 anos e tem formação em Educação Física, com especializações na área de gestão esportiva. 

Seu último trabalho foi no Athletico-PR, onde chegou na metade de 2025, conquistou o acesso à primeira divisão e deixou o clube em março deste ano.
 

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