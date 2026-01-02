Santa Cruz anuncia contratação do lateral-direito Pedro Costa

A- A+

O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (02) a contratação do lateral-direito Pedro Costa, ex-Remo. O experiente jogador de 32 anos já treina no Arruda há algumas semanas, inclusive, sendo titular em todos os jogos em que o time de Marcelo Cabo fez até aqui.

Essa é a segunda passagem que o atleta tem no futebol pernambucano. Entre 2022 e 2023, o lateral jogou com a camisa do Retrô.

Na última temporada, Pedro Costa esteve defendendo o Remo, na disputa da Série B. O jogador não foi o titular absoluto da equipe ao longo da campanha, mas teve algum protagonismo na reta final e ajudou no acesso do Leão de Belém à Série A.

Além de Pedro Costa, o Santa Cruz também tem Israel para fazer a lateral-direita. Vindo da divisão de base, Matheus Castilho é outro nome capaz de jogar pelo setor.

