Sex, 02 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reforço Tricolor

Santa Cruz anuncia contratação do lateral-direito Pedro Costa

Defensor de 32 anos defendeu o Remo em 2025

Reportar Erro
Pedro Costa, lateral do RemoPedro Costa, lateral do Remo - Foto: Samara Miranda / Ascom Remo

O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (02) a contratação do lateral-direito Pedro Costa, ex-Remo. O experiente jogador de 32 anos já treina no Arruda há algumas semanas, inclusive, sendo titular em todos os jogos em que o time de Marcelo Cabo fez até aqui. 

Leia também

• Com base mantida para 2026, Santa tem menos da metade das contratações em comparação ao ano anterior

• Elenco do Santa Cruz faz balanço dos amistosos de pré-temporada

• Santa Cruz empata diante do Murici em último jogo-treino de 2025

Essa é a segunda passagem que o atleta tem no futebol pernambucano. Entre 2022 e 2023, o lateral jogou com a camisa do Retrô. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

 

Na última temporada, Pedro Costa esteve defendendo o Remo, na disputa da Série B. O jogador não foi o titular absoluto da equipe ao longo da campanha, mas teve algum protagonismo na reta final e ajudou no acesso do Leão de Belém à Série A. 

Além de Pedro Costa, o Santa Cruz também tem Israel para fazer a lateral-direita. Vindo da divisão de base, Matheus Castilho é outro nome capaz de jogar pelo setor. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter