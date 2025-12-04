Santa Cruz anuncia contratação do lateral-esquerdo Alex Ruan
Nesta quinta-feira (4), o clube confirmou sua quinta contratação para nova temporada
O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quinta-feira (4), a contratação do lateral-esquerdo Alex Ruan. O jogador chega ao Tricolor após cinco temporadas atuando pelo Brusque.
Natural de Belém e com 32 anos, o jogador, além do time catarinense, também passou por Brasil de Pelotas, Cuiabá, Mirassol, Joinville, ABC e Londrina. Na última temporada, pelo Brusque, Alex jogou em 30 partidas, foi titular em 15, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências.
No Arruda, o lateral paraense disputará posição com Rodrigues, que teve o contrato renovado para o ano que vem, e com David Cabeça.
Com a chegada de Alex Ruan, a Cobra Coral chega um total de cinco novos reforços confirmados para a temporada do ano de 2026.
Além de Alex, o Santa Cruz fechou com Patrick Allan, Ianson, Gabriel Souza e Andrey.
Alex Ruan é do Time do Povo!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 4, 2025
Lateral-esquerdo de 32 anos, o novo reforço coral chega após cinco temporadas no Brusque, além de passagens por Cuiabá e Mirassol. Experiência, regularidade e entrega pra agregar ao elenco na temporada 2026.
