Futebol
Santa Cruz anuncia a contratação do meia-campista Régis, ex-Sport
Jogador chega para reforçar o meio-campo coral na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro
Em meio a uma reformulação para a disputa do Brasileirão Série C, o Santa Cruz anunciou a contratação do meia Régis, de 33 anos, na noite deste sábado (7).
O atleta, que jogou no Sport durante os anos de 2014 e 2015, chega ao Tricolor do Arruda para reforçar o meio-campo coral na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.
Pelo Rubro-negro pernambucano, Régis disputou 63 jogos, marcando nove gols e somando duas assistências.
O jogador também acumula passagens em clubes como São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Coritiba, Goiás e Remo, onde participou do acesso à Série A na última temporada.