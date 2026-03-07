A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia a contratação do meia-campista Régis, ex-Sport Jogador chega para reforçar o meio-campo coral na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

Em meio a uma reformulação para a disputa do Brasileirão Série C, o Santa Cruz anunciou a contratação do meia Régis, de 33 anos, na noite deste sábado (7).



O atleta, que jogou no Sport durante os anos de 2014 e 2015, chega ao Tricolor do Arruda para reforçar o meio-campo coral na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Pelo Rubro-negro pernambucano, Régis disputou 63 jogos, marcando nove gols e somando duas assistências.



O jogador também acumula passagens em clubes como São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Coritiba, Goiás e Remo, onde participou do acesso à Série A na última temporada.





