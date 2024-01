A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia contratação do meia Claudinei Leme

O Santa Cruz anunciou nesta sexta (19) a contratação do meia Claudinei Leme, de 21 anos. O atleta atua como meia-atacante, podendo desempenhar também a função de lateral. Com passagens pelas bases de Grêmio Novorizontino e Palmeiras, o atleta já trabalhou com o treinador Itamar Schülle no Concórdia, sendo posteriormente emprestado para o FC Gagra-GEO.

Claudinei é o mais novo reforço da Cobra Coral. O polivalente atleta atua como meia-atacante pelos lados do campo, podendo desempenhar também a função de lateral. Com 21 anos, foi formado nas categorias de base do Grêmio Novorizontino e Palmeiras. O jogador trabalhou com o… pic.twitter.com/oBF8kDPbv7 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 19, 2024

Além do atleta, o Santa Cruz fechou as contratações do goleiro André Luiz, dos laterais Toty, Welisson, João Victor e Juan Tavares; dos zagueiros Rafael Pereira, Luis Felipe e Paulo César; dos meias Caio Mello, Lucas Bessa, João Pedro e Lucas Siqueira; além dos atacantes Thiaguinho, Matheus Matias, Willie, João Diogo e Pedro Bortoluzo.

