Santa Cruz Santa Cruz anuncia contratação do técnico Felipe Conceição Aos 43 anos, o treinador chega ao Tricolor do Arruda após passagem no Sampaio Corrêa nesta temporada

O Santa Cruz anunciou seu novo treinador na manhã desta sexta-feira (24). O substituto de Ranielle Ribeiro é Felipe Conceição que passou pelo Náutico no ano passado. O contratado já vai participar das atividades com o elenco no Centro de Treinamento.

"Felipe Conceição é o novo técnico do Santa Cruz para a temporada. O comandante tem 43 anos e seu último clube foi o Sampaio Corrêa. Ele já estará presente no treinamento desta sexta, no CT. Seja bem-vindo", escreveu o clube nas redes sociais.

O último trabalho de Felipe Conceição foi no Sampaio Corrêa. Em 16 partidas na Bolívia Querida, ele acumulou nove vitórias, três empates e quatro derrotas. Sua demissão aconteceu no dia 07 de março, dois dias após ser derrotado por 3 a 1 para o Santa Cruz, no Arruda, pela Copa do Nordeste.

Em 2022, o treinador passsou pelo Náutico. Sua passagem foi de apenas 12 jogos sob o comando do Timbu com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No currículo, ainda soma trabalhos por Botafogo, América-MG, RB Bragantino, Guarani, Cruzeiro, Remo e Chapecoense.

O novo treinador precisa ter o nome publicado no Boletim informativo diário (BID) da CBF até às 18h59 desta sexta para poder comandar a equipe contra o Central, no próximo sábado (25), pelo Campeonato Pernambucano.

