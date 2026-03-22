Santa Cruz anuncia contratação do zagueiro Edson Miranda

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O Santa Cruz anunciou, neste domingo (22), a contratação do zagueiro Edson Miranda. O defensor de 26 anos estava no Athletic-MG e vai reforçar o Tricolor na disputa da Série C do Brasileiro.

O novo jogador coral estava na equipe mineira há cinco temporadas, mas neste ano pouco foi utilizado. Foram apenas quatro partidas, a última delas em 21 de janeiro, na campanha que culminou no rebaixamento do Athletic no Estadual.

Além de Edson Miranda, o Santa Cruz já oficializou as chegadas do lateral-direito Thiago Ennes, o lateral-esquerdo Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, o meia Régis, além dos atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

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