Santa Cruz anuncia contratação do zagueiro Jeferson Bahia

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O Santa Cruz anunciou mais uma contratação para o restante da temporada de 2026. Nesta segunda-feira (30), foi confirmada a contratação do zagueiro Jeferson Bahia, que estava no futebol do Iraque.

Experiente jogador de 33 anos, o defensor estava no futebol asiático desde 2022, quando passou duas temporadas no Irã. Na sequência, Jeferson passou mais dois anos no futebol Iraquiano. Seu último clube foi o Newroz, em que fez sua última partida em 13 de fevereiro.

O atleta também acumula algumas passagens pelo futebol português, com a camisas de Portimonense, Panafiel e Varzim no currículo.

Essa não será a primeira passagem de Jeferson Bahia no futebol pernambucano, em 2012 e 2014, o jogador fez parte do elenco do Vitória das Tabocas.

O zagueiro é a 14ª contratação do Santa Cruz desde o encerramento da participação tricolor no Pernambucano 2026. Além dele, o treinador Claudinei Oliveira conta com Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Edson Miranda para o setor.

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