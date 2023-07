Santa Cruz anuncia contratação do meia-atacante Matheus Alessandro

A- A+

Leia também

• Técnico Roberto Fonseca pode substituir Felipe Conceição no Santa Cruz

• De segundo a eliminado: cenários que podem marcar penúltima rodada do Santa no Grupo 3 da Série D

Faltando dois jogos para o término da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz anunciou a contratação do meia-atacante Matheus Alessandro, de 26 anos. O jogador tem passagens por clubes como Fluminense, Fortaleza e Ponte Preta e recentemente estava no Volta Redonda, na Série C.



Matheus chega no momento em que o Santa Cruz ainda está na busca de um novo treinador para comandar o clube na competição, após a demissão de Felipe Conceição. O desejo do presidente do clube, Antônio Luiz Neto, é colocar no posto o atual coordenador técnico do Santa, Zé Teodoro, com passado vitorioso no Tricolor. O gestor, porém, não se animou com a ideia.



"Minha função é na coordenação. Posso voltar a pensar mais na frente, mas no momento vamos buscar um profissional, passando todas as coordenadas para fazer um time competitivo para esses dois jogos de classificação", afirmou o coordenador. Nomes como Nilson Corrêa, ex-jogador do clube e técnico do Aymorés-MG, e Roberto Fonseca, ex-Figueirense, foram oferecidos ao Santa.



Cálculos na Série D



Vencer o Potiguar no Arruda, terminar o fim de semana na segunda posição e depender apenas de si no duelo final da primeira fase. Esse é o melhor resultado para o Santa Cruz ao término da penúltima rodada da chave. Mas há outro preocupante. Um em que o Tricolor perde, acabando com a chance de chegar à segunda fase.



Começando pela consequência que os tricolores mais temem. O pior para o Santa Cruz seria perder para o Potiguar, estacionando nos 19 pontos. Se o Nacional vencer o Iguatu, no José Cavalcanti, vai aos 23 pontos, pegando a terceira posição. Somado a isso, caso o Pacajus vença o Sousa, no Ronaldão, os cearenses ficarão em primeiro, com 24, e os paraibanos em quarto, com 22. Combinação mortal.



Dessa forma, mesmo o Santa vencendo o Iguatu, na rodada final, no Morenão, o clube somente empataria em pontos com o Sousa, mas ainda ficaria atrás por conta do número de vitórias (terminaria 7x6 para o adversário).



Cenário otimista



Caso o Santa vença o Potiguar, pode ficar em segundo, com 22 pontos, atrás apenas do Sousa - isso se o Dino vencer o Pacajus. Para ajudar ainda mais a Cobra Coral, a torcida é para o Iguatu ganhar do Nacional. Assim, o Tricolor chegaria à última rodada podendo até perder que mesmo assim avançaria para a segunda fase.

Veja também

RIO DE JANEIRO Vini Jr foi ao Cristo Redentor com cantora mexicana já apontada como affair