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FUTEBOL Santa Cruz anuncia Cristian de Souza como novo treinador para a sequência da Série C O treinador de 48 anos estava no Amazonas e deixa a equipe como líder da competição para assumir o Tricolor

O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (6), a chegada de Cristian de Souza como novo comandante para a sequência da temporada. O treinador de 48 anos chega para substituir Claudinei Oliveira, que foi demitido após tropeço fora de casa diante do Guarani, acumulando a terceira derrota consecutiva ná Série C do Campeonato Brasileiro.

Cristian chega ao Arruda com prestígio, pois deixa o comando técnico do Amazonas com ótimos números. O clube é o atual líder da Série C, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos, detém 86% de aproveitamento e a melhor defesa do campeonato com apenas um gol sofrido.

O treinador chega hoje à noite ao Recife e já inicia os trabalhos com o grupo nesta quinta-feira, com pouco tempo de preparação até a estreia.

O primeiro desafio será fora de casa, contra a Inter de Limeira, na próxima segunda-feira (11), às 20h, no estádio Major José Levy Sobrinho, em São Paulo.

A mudança no comando técnico ocorre em um momento de pressão por reação imediata. O Santa Cruz busca interromper a sequência negativa e se recolocar na briga por posições mais altas na tabela. Atualmente o Tricolor é o 15º colocado com apenas quatro pontos ganhos.

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