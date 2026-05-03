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futebol Santa Cruz anuncia demissão do técnico Claudinei Oliveira Treinador esteve à frente do Tricolor nas cinco primeiras rodadas da Série C

O Santa Cruz comunicou neste domingo (3) a demissão do técnico Claudinei Oliveira. O profissional comandou o clube por cinco jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas. O auxiliar da casa, Wilton Bezerra, assume a equipe de forma interina.

A queda de Claudinei ocorreu após o tropeço do Santa por 1x0 diante do Guarani, no Brinco de Ouro, na rodada passada. O profissional fez o Tricolor perder a terceira seguida na temporada. Algo que não acontecia desde 2023.

A última vez que o Santa Cruz tinha três jogos seguidos foi há três anos. Na ocasião, os tropeços começaram com uma derrota por 2x1 para o Ferroviário-CE, no Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. Em seguida, tomou 2x0 do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Por fim, caiu na Copa do Brasil ao sofrer 1x0 diante do América-MG, na Arena Independência.

“Dentro daquilo que nós projetamos do campeonato, (a situação) é muito ruim. Em uma competição de 19 jogos, você tem que somar o maior número de pontos possíveis”, afirmou Fabinho ao canal SportyNet. Antes de ser demitido, Claudinei tinha considerado injusto o tropeço perante o Guarani ao dizer que o Tricolor tinha feito “muitas coisas boas” na partida.

Na próxima rodada da Série C, o Santa Cruz enfrenta o Inter de Limeira-SP, no Major Levy Sobrinho.

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