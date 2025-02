A- A+

Tricolor Santa Cruz anuncia a chegada do atacante Eduardo Tanque Jogador de 22 anos estava no Paraná

O Santa Cruz já tem mais um centroavante. Nesta quarta-feira (12), o Tricolor anunciou a chegada de Eduardo Tanque, atleta de 22 anos e que disputou os primeiros meses com a camisa do Paraná.

Formado nas bases de Corinthians e Coritiba, como profissional, Eduardo disputou partidas com as camisas do Camboriú-SC, Aimoré-RS e Resende-RJ.

Nesta temporada, o atleta chegou ao Paraná. Em oito jogos com a camisa do Tricolor da Vila Capanema, o atacante marcou apenas uma vez, no primeiro jogo da temporada, no clássico contra o Athletico-PR.

Na sua curta passagem pelo time paranista, o centroavante foi titular em seis oportunidades. Inclusive, iniciou o confronto diante do São Joseense, no último domingo (09).

Para a função de centroavante, Tanque terá uma ampla concorrência no setor, pelo menos a princípio. Atualmente, o Santa tem à disposição Gilvan, Everton Felipe, Túlio, Pedro Henrique - contudido -, além da possibilidade da chegada de Thiago Galhardo.

Elenco atual do Santa Cruz

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique (base), Moisés, Deivity e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech, Hiago Ribeiro e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues e Vinícius Silva;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Rafinha;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base), Vinícius Hora (base), Everton Felipe e Eduardo Tanque.



