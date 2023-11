Santa Cruz anuncia Edvaldo Tacão, ex-Sport, como novo preparador físico

A- A+

O Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (22) a chegada do preparador físico Edvaldo Tacão para compor o comissão técnica da Cobra Coral em 2024. Ele vai fazer parte da equipe comandada por Itamar Schülle.

Dando sequência à montagem da nova comissão técnica, anunciamos a chegada de Edvaldo Tacão, nosso preparador físico para a temporada de 2024. Seja muito bem-vindo ao Santa Cruz, Tacão! pic.twitter.com/HZE8lH41sN — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 22, 2023

Tacão é um profissional conhecido do futebol pernambucano. Ele passou 21 anos como membro da comissão técnica do Sport e foi demitido em 2021. O preparador físico teve passagens tanto no profissional como nas categorias de base do Rubro-negro.

O Santa Cruz corre para adiantar a montagem do elenco. O Tricolor do Arruda tem a ideia de iniciar a pré-temporada no início do mês de dezembro.

No dia 7 de janeiro, o Santa Cruz vai enfrentar o Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste.

