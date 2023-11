Santa Cruz anuncia lateral-esquerdo João Victor, ex-Retrô

A- A+

O Santa Cruz segue anunciando reforços para a próxima temporada. Nesta sexta-feira (24), a Cobra Coral oficializou a chegada do lateral-esquerdo João Victor, que passou pelo Retrô em 2023.

#Contratado | João Victor, lateral-esquerdo de 29 anos, chega para reforçar o Santa Cruz até o fim do estadual. Com experiência na Série B do Brasileiro, atleta atuou pelo Sampaio Correa e Retrô nas últimas temporadas pic.twitter.com/OheUZof8rp — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 24, 2023

O lateral de 28 anos já passou pela base do Salgueiro. Como profissional, seu clube de maior destaque foi o Sampaio Corrêa com experiência de Série B entre os anos de 2020 e 2022.

João Victor entrou em campo 21 vezes com a camisa do Retrô neste ano. Ele não marcou gol nem deu assistência.

Esse é o segundo reforço oficializado pelo Santa Cruz ao decorrer da semana. Na última quinta-feira (23), o retorno do lateral-direito Toty foi anunciado. A ideia da Cobra Coral é montar um elenco com 25 jogadores para o início da pré-temporada em dezembro.

O Tricolor do Arruda tem negociações avançadas com o goleiro André Luiz, do Cascavel, que deve ser anunciado em breve.

O Santa Cruz aguarda nesta sexta-feira (24) a chegada do treinador Itamar Schülle que deve ser apresenta na próxima segunda (27).

