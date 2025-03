Santa Cruz anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para o Clássico das Multidões

A- A+

O Santa Cruz promete um verdadeiro ambiente de decisão diante do Sport. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor anunciou mais uma parcial de ingressos para o Clássico das Multidões, do próximo final de semana, que definirá o primeiro finalista do Pernambucano 2025. Segundo o clube, 20.800 já foram vendidos.

Se for levado em consideração a atual capacidade do Arruda, restam um pouco mais de 7 mil ingressos à disposição dos torcedores. Lembrando que, o Santa produziu algumas reformas nas últimas duas semanas e teve uma vistoria realizada no Arruda, nesta terça, para tentar ampliar a capacidade do estádio, atualizando o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

O check-in para os sócios foram liberados ainda na quinta-feira (6), enquanto a venda para o público geral foi aberta no último domingo (9).

Cenário



Para avançar à final do Pernambucano, o Santa Cruz precisa tirar uma importante vantagem da equipe rubro-negra. Caso vença o Sport por dois gols de diferença, a Cobra Coral leva a disputa para os pênaltis. Um triunfo por três gols leva o time do Arruda para a finalíssima. Empate e derrota por um gol é do Leão.

