Santa Cruz anuncia nova casa de apostas como patrocinadora máster do clube; contrato dura nove jogos

Conforme antecipado pela reportagem da Folha de Pernambuco na noite desta terça-feira (9), a casa de apostas Esportes da Sorte é a nova patrocinadora máster do Santa Cruz, assumindo a vaga que pertencia à concorrente Betnacional. O anúncio oficial aconteceu somente na tarde desta quarta-feira (10), através das redes sociais do Tricolor.

O contrato tem vínculo estabelecido por apenas nove jogos - que será o período em que o Santa Cruz disputará o Campeonato Pernambuco. Esse, até o momento, é o único compromisso marcado no calendário coral para a temporada de 2024.

Com a possibilidade de estender a quantidade de partidas em campo, o contrato com a Esportes da Sorte também poderá sofrer ampliação. A marca da plataforma de apostas esportivas estará estampada no espaço principal da camisa tricolor já na estreia do Estadual, diante do Maguary, nesta quinta-feira (11), às 20h, no Arruda.

“É uma enorme satisfação para o Esportes da Sorte fazer parte desta história a partir de agora. O Santa Cruz é um clube gigante e muito tradicional do futebol brasileiro com quase 110 anos de história. Esperamos que seja uma parceria marcante e temos a certeza que a linda camisa tricolor ficará ainda mais especial com esta parceria”, destacou Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte, via nota da assessoria de imprensa.

Nas últimas pesquisas, a torcida do Santa Cruz ficou entre as maiores do Nordeste, com quase 1 milhão de apaixonados. Em Pernambuco, é a segunda colocada. O Esportes da Sorte atualmente patrocina Grêmio, Athletico e Bahia.

