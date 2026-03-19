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FUTEBOL Santa Cruz anuncia novos gerentes administrativo e de marketing Luana Moreno e Fernando Fleury assumem os cargos executivos com o objetivo de profissionalizar a gestão do clube

O Santa Cruz anunciou a chegada de dois profissionais para compor seu quadro executivo. Fernando Fleury assume a gerência de marketing e negócios, enquanto Luana Moreno passa a responder pela gerência administrativa.

Fernando Fleury é PhD em Administração pela USP e possui experiência no mercado esportivo, tendo atuado como CEO de empresas do setor e na Confederação Brasileira de Futebol Americano. Sua contratação foi viabilizada em parceria com a Futebol Card, empresa que faz a gestão do programa de sócios e ingressos do clube.

Luana Moreno é administradora com MBA em Gestão Financeira pela FGV e formação pela CBF Academy. Com mais de dez anos de atuação em clubes de futebol, ela acumula passagens pelos departamentos financeiros e administrativos do Bahia e do Sport.

A apresentação dos novos gerentes ao torcedor ocorrerá em breve, durante o programa Resenha Coral, no canal oficial do clube no YouTube. Na ocasião, serão detalhados os planos de trabalho para as áreas de administração, finanças e novos negócios

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