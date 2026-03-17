futebol
Santa Cruz anuncia oficialmente a chegada de Zé Mário
Lateral-esquerdo terá a concorrência de mais três jogadores
O Santa Cruz oficializou a chegada do lateral-esquerdo Zé Mário, nesta terça-feira (17). Atleta de 34 anos, defendeu o Velo Clube no último Estadual, além de ter passagens rápidas pelos maiores rivais, Náutico e Sport, ambos em 2014.
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Formado pelo Internacional, também tem passagens por Ponte Preta, Ferroviária e Mirassol. Meio-campista de formação, foi recuando ao longo da carreira e atualmente atua na defesa, pelo lado esquerdo do campo.
Agora, o elenco profissional do Santa conta com quatro laterais-esquerdo: Alex Ruan, Rodrigues, David Cabeça e Zé Mário.