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FUTEBOL Santa Cruz anuncia a saída do atacante Marquinhos O atleta tem negociações bem encaminhadas com o Chaves, equipe da Segunda Divisão de Portugal

O Santa Cruz comunicou oficialmente nesta segunda-feira (20), a saída do atacante Marquinhos. O atleta pertence ao Maguary e chegou por empréstimo ao Tricolor para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, o atacante recebeu uma proposta do Chaves, time da Segunda Divisão de Portugal, e tem negociações bem encaminhadas para se transferir. No contrato firmado entre os clubes, havia uma cláusula de liberação caso chegasse uma oferta de um clube estrangeiro.

O Santa deve receber um percentual dos direitos econômicos do jogador nesta negociação, valor garantido pela taxa de vitrine pré-estabelecida.

O jogador de 23 anos veio para encorpar o elenco e participou de oito jogos, a maioria deles vindo do banco de reservas, e marcou dois gols. Devido a problemas musculares, a última vez que entrou em campo foi no dia 14 de junho, na vítoria da equipe diante do Brusque.

Vivendo grande fase, o próximo compromisso da Cobra Coral na Série C é no próximo dia 25, contra o Figueirense, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da competição nacional.

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