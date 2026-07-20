Santa Cruz anuncia a saída do atacante Marquinhos
O atleta tem negociações bem encaminhadas com o Chaves, equipe da Segunda Divisão de Portugal
O Santa Cruz comunicou oficialmente nesta segunda-feira (20), a saída do atacante Marquinhos. O atleta pertence ao Maguary e chegou por empréstimo ao Tricolor para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Nos últimos dias, o atacante recebeu uma proposta do Chaves, time da Segunda Divisão de Portugal, e tem negociações bem encaminhadas para se transferir. No contrato firmado entre os clubes, havia uma cláusula de liberação caso chegasse uma oferta de um clube estrangeiro.
Leia também
• Santa Cruz: atacante Quirino pede rescisão e cobra mais de R$ 1 milhão; entenda
• Santa Cruz: Everaldo supera críticas e participa diretamente de gols nos últimos três jogos
• Santa Cruz: probabilidade de avançar na Série C sobe para 95% após vitória contra o Barra
O Santa deve receber um percentual dos direitos econômicos do jogador nesta negociação, valor garantido pela taxa de vitrine pré-estabelecida.
O jogador de 23 anos veio para encorpar o elenco e participou de oito jogos, a maioria deles vindo do banco de reservas, e marcou dois gols. Devido a problemas musculares, a última vez que entrou em campo foi no dia 14 de junho, na vítoria da equipe diante do Brusque.
Vivendo grande fase, o próximo compromisso da Cobra Coral na Série C é no próximo dia 25, contra o Figueirense, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da competição nacional.