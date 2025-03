A- A+

Contratações Santa Cruz anuncia pacote com quatro reforços; veja novidades para a Série D Pedro Favela, Jonatas Paulista, Israel e Eurico Lima são alguns nomes que já estão no Arruda

O Santa Cruz iniciou a preparação para a disputa da Série D. Nesta quarta-feira (19), em entrevista coletiva com o diretor-executivo Harlei Menezes, foi revelado um pacote com quatro contrações, são elas: os volantes Pedro Favela e Jonatas Paulista; o zagueiro Eurico e o atacante Israel.

Após o término do Campeonato do Pernambucano, o Santa descansou por três dias e agora volta todas as suas atenções para a disputa da Série D. Para isso, foi revelado quatro contratações e retornos.

Fortalecendo o meio, o Santa já anunciou as chegadas de volantes que estavam disputando o Paulistão, tratam-se de Pedro Favela, ex-Velo Clube e Jonatas Paulista, ex-Noroeste.

Favela é um atleta de 25 anos, foi capitão do Velo Clube e participou de 11 partidas do Paulistão. Com o mesmo perfil de liderança, Paulista é um volante experiente de 31 anos e ajudou na remontada do Noroeste, conquistando dois acessos no Estadual.

Para o setor defensivo, o Santa está trazendo um destaque do Campeonato Mineiro. O 'zagueiro artilheiro' Eurico Lima, de 30 anos, marcou três gols em dez partidas com o Betim.

Por último, Harlei confirmou a chegada do atacante Israel. O atleta de 21 anos estava no Lodigiani, da Itália.

Retorno

Contratado no início da temporada, o lateral-direito Yuri Ferraz retorna ao Arruda após empréstimo ao Velo Clube, onde jogou com Pedro Favela.

O jogador foi um destaques do time e entrou em campo em 11 oportunidades, sendo titular em todos os jogos.

Mais chegadas

Com a saída de Rafinha, Harlei confirmou que o Tricolor segue em busca de mais um meio-campista. A expectativa é que outras contratações sejam realizadas para outros setores também.

Um outro nome que vem sendo especulado no Arruda é o do ponta Léo Reis. O jogador disputou o Mineirão pelo Itabirito, marcando dois gols e dando duas assistências em oito jogos. Contudo, o diretor afirmou que trata-se de uma negociação difícil.

"O Léo é um atleta que foi contactado, mas não é uma contratação fácil, ele recebeu muitas sondagens. É um jogador que a gente gostaria contar e se destacou muito no Estadual", afirmou.

