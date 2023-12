Santa Cruz anuncia pagamento de cinco folhas salariais atrasadas e promete quitar tudo em janeiro

A- A+

O Santa Cruz segue em processo de quitar os salários atrasados dos funcionários do clube. Em carta assinada pelo presidente Bruno Rodrigues na última quinta-feira (28), a Cobra Coral comunicou que já foram cinco folha salariais pagas em 38 dias de gestão. Além disso, houve o pagamento do 13° salário para os CLT.

Nação Coral,



Como dito na posse da nossa diretoria, a transparência será um carro chefe da gestão. Sendo assim, comunico que quando assumimos o clube, recebemos a informação de uma dívida da folha salarial com um valor, onde na realidade, o valor total chegava a quase o dobro.… pic.twitter.com/uJUPT8MA8h — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 28, 2023

Uma das principais promessas de Bruno Rodrigues desde que foi aclamado presidente é pagar todos os salários atrasados. Na carta divulgada, o mandatário tricolor afirmou que " recebemos a informação de uma dívida da folha salarial com um valor, onde na realidade, o valor total chegava a quase o dobro".

O presidente informou que tem mais duas folhas salariais abertas e que o pagamento está previsto para o mês de janeiro.

"Em pouco tempo conseguimos trazer de volta alegria aos que fazem nosso clube. Ainda existem duas folhas salariais em aberto, e que estão previstas para pagamento já agora no mês de janeiro. Mais do que nunca, eu conto com o seu apoio torcedor. Seja se associando ao Santa Cruz, comprando nas lojas oficiais ou lotando o Arruda", diz um trecho do comunicado.

Até o momento, a nova gestão do Santa Cruz pagou os vencimentos referentes aos meses de junho, julho, agosto e novembro. Os meses em aberto são de setembro e outubro.

O Santa Cruz se prepara para amistoso neste sábado (30), a partir das 15h30, contra o Treze-PB, em Queimadas. A partida terá transmissão da TV Coral e da rede aberta.

Confira a carta na íntegra:

Nação Coral,

Como dito na posse da nossa diretoria, a transparência será um carro chefe da gestão. Sendo assim, comunico que quando assumimos o clube, recebemos a informação de uma dívida da folha salarial com um valor, onde na realidade, o valor total chegava a quase o dobro.

Mesmo com toda dificuldade e frustração de receitas, montamos uma força tarefa gigante e em apenas 38 dias de gestão quitamos cinco folhas salariais dos nossos funcionários, quatro folhas referentes aos salários e uma no tocante ao décimo terceiro salário.

Em pouco tempo conseguimos trazer de volta alegria aos que fazem nosso clube. Ainda existem duas folhas salariais em aberto, e que estão previstas para pagamento já agora no mês de janeiro.

Mais do que nunca, eu conto com o seu apoio torcedor. Seja se associando ao Santa Cruz, comprando nas lojas oficiais ou lotando o Arruda. Aproveito e com muita alegria venho aqui desejar um Feliz Ano Novo para cada integrante da família tricolor. Tenho certeza que vamos juntos, reconstruir nosso clube.

Feliz 2024, forte abraço.

Bruno Rodrigues

