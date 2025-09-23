Santa Cruz anuncia parcial com 23 mil ingressos vendidos para jogo de ida da final da Série D
Duelo de ida da final da Série D contra o Barra acontece neste sábado (27), na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz contará com mais um grande público e a procura por ingressos começou intensa. A Cobra Coral anunciou nesta terça-feira (23), poucas horas depois do início das vendas para o público geral, a parcial de 23 mil ingressos vendidos.
O jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro da Série D, acontece no próximo sábado (27), na Arena de Pernambuco, às 17h. O confronto será contra o Barra-SC, equipe de melhor campanha geral da competição.
Os ingressos estão disponíveis a preço promocional, que conforme divulgou o clube, será limitado. Para o sócio torcedor coral, o check-in esteve disponível desde a noite de segunda-feira (22).
Para o público em geral, todos os setores no nível superior da Arena estão pelo valor de R$ 25. Atrás dos gols, nos setores inferiores, norte e sul, o ingresso custa R$ 30.
No inferior leste, a inteira custa R$ 80 e a meia-entrada no valor de R$ 40. Já no oeste premium, a inteira sai por R$ 120 e a meia por R$ 60.
Renda
Além da expectativa da usar a força da torcida tricolor para sair na frente do confronto, o duelo contra o Barra permite com que o clube sonhe com mais uma renda milionária. Desde que passou a utilizar a Arena de Pernambuco, o torcedor praticamente esgotou todos os ingressos disponíveis.
Contando apenas as partidas nas fases eliminatórias, a renda bruta somada dos quatro jogos do Tricolor no mata-mata chega em quase R$ 5 milhões. Aliás, a renda de R$ 1.464.705,00 obtida no jogo contra o Maranhão, nas semis do torneio, conforme o levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, tornou-se a maior da história do clube.