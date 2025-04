A- A+

Tricolor Santa Cruz anuncia parcial com mais de 18 mil ingressos vendidos Duelo acontece neste domingo (27), às 17h, no Arruda

O Santa Cruz vai contar com o apoio da torcida no primeiro jogo do clube, em casa, na Série D. Neste domingo (27), a partir das 17h, mais de 18.100 torcedores estarão lado a lado com o time tricolor, no duelo contra o Horizonte, pela 2ª rodada da competição.

Vindo de vitória na estreia da Quarta Divisão, fora de casa, contra o Treze, agora é a vez do Santa experimentar ter toda a torcida a favor. E o torcedor não decepcionou após ser convocado, com mais de 18 mil ingressos esgotados, a dois dias da partida.

Ao longo da semana, jogadores como Eurico e Gabriel Galhardo, que ainda não puderam atuar oficialmente no Arruda, expressaram seus desejos de encontrar logo o ambiente do Arrudão lotado.

"Sobre a torcida, para falar a verdade. Olhei para o lado esquerdo e falei: 'pô, parece que a gente está jogando em casa. Falei para a minha esposa que a ansiedade está maior ainda para ver esse Arruda lotado", disse o zagueiro Eurico em coletiva na última quarta-feira (23).

Veja também