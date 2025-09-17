A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia parcial com mais de 25 mil ingressos vendidos para partida contra o Maranhão Jogo que vale a vaga na final da Série D ocorre neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz divulgou a primeira parcial de ingressos para a partida contra o Maranhão, que será realizada neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco. Até o momento, a Cobra Coral anunciou que 25.285 bilhetes foram vendidos para o jogo da volta válido pela semifinal da Série D.

Com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no último domingo (14), em São Luís, o Tricolor convida a torcida para comparecer ao estádio em busca da vaga que vale a presença do time na luta pelo título do campeonato.

As vendas dos ingressos para o duelo de sábado tiveram início nessa terça-feira (17) e seguem disponíveis para os torcedores através do FutebolCard. Os valores do lote promocional vão até a quinta-feira (19) e estão custando entre R$ 50 e 140.

Seguem disponíveis para compra os setores Oeste Superior, Norte Inferior, Deck Oeste e Deck Leste. Já os setores Sul (Superior e Inferior) e Leste (Superior e Inferior) já se encontram esgotados.

Vocês são gigantes! Em pouco mais de 2 horas de vendas, já alcançamos a marca de 25.285 mil ingressos.

Público

Nas últimas três partidas disputadas como mandante, o Santa Cruz alcançou grandes números na Arena de Pernambuco. Na busca pelo acesso já conquistado para a Série C, a Cobra colocou 40.505 torcedores no primeiro duelo contra o América-RN, no dia 30 de agosto.

Antes, no dia 18 de agosto, o Santa obteve o 4º maior público do estádio e bateu seu recorde de público na Arena contra o Altos-PI, com 42.653 torcedores. Nas oitavas de final, 35.882 torcedores compareceram para apoiar a equipe contra o Sergipe, no dia 9 de agosto.

