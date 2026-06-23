A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia reestruturação de loja oficial e lançamento de E-commerce Tricolor espera aproximar a torcida dos produtos oficiais e criar novas fontes de receita

O Santa Cruz anunciou, nesta terça-feira (23), que firmou parceria com o Grupo Shalom, empresa com atuação no varejo esportivo, visando a inauguração de uma nova loja conceito oficial no Arruda e lançamento do e-commerce oficial do clube.

A expectativa é que o espaço seja inaugurado ao longo dos próximos 60 dias. O projeto prevê ainda a abertura de mais três lojas oficiais nos principais shoppings da Região Metropolitana do Recife, ampliando a presença da marca coral e gerando novas receitas para o Santa Cruz.

Vale relembrar que a loja oficial do Santa Cruz dentro do estádio do Arruda está fechada desde o fim da parceria do clube com a Volt, antiga patrocinadora esportivo. Ainda que tenha iniciado a trajetória junto à Reebok, o clube ainda não tinha firmado a reestruturação do espaço, que deve ficar pronto em até dois meses.

“Buscamos uma solução que gerasse valor para o clube no médio e longo prazo. Encontramos um parceiro com experiência comprovada, capacidade de investimento e um projeto alinhado com o tamanho da nossa torcida e da nossa marca. É uma parceria que fortalece o presente e cria bases importantes para o futuro”, destacou o presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

Executivo de Marketing e Negócios do Santa Cruz, Fernando Fleury, também falou sobre a importância do clube construir essa possibilidade de receita e o e-commerce.

“Estamos falando de muito mais do que lojas. Estamos falando de presença de marca, relacionamento com o torcedor e geração de receita recorrente. O Santa Cruz possui uma das maiores torcidas do Nordeste e precisava de uma estrutura comercial compatível com esse potencial. A loja conceito do Arruda, o novo e-commerce e a expansão para os principais shoppings da região são parte de uma estratégia para transformar a força da torcida em crescimento sustentável para o clube”, afirma Fernando Fleury,

Veja também