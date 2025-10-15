Qua, 15 de Outubro

Futebol

Santa Cruz anuncia renovação de contrato com William Alves

Zagueiro de 38 anos ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da próxima temporada

William Alves, zagueiro do Santa CruzWilliam Alves, zagueiro do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou na noite desta quarta-feira (15) a renovação contratual do zagueiro William Alves. O defensor de 38 anos, atual capitão do time, ficará por mais uma temporada, reforçando os pernambucanos nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. 

Em 2025, William Alves disputou 27 jogos pelo Santa Cruz, com dois gols marcados. Essa é a terceira passagem do zagueiro pelo clube, somando as participações entre 2012-2013 e 2019-2021. 

