Futebol Santa Cruz anuncia renovação de contrato com William Alves Zagueiro de 38 anos ampliou o vínculo com o Tricolor até o final da próxima temporada

O Santa Cruz anunciou na noite desta quarta-feira (15) a renovação contratual do zagueiro William Alves. O defensor de 38 anos, atual capitão do time, ficará por mais uma temporada, reforçando os pernambucanos nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, William Alves disputou 27 jogos pelo Santa Cruz, com dois gols marcados. Essa é a terceira passagem do zagueiro pelo clube, somando as participações entre 2012-2013 e 2019-2021.

