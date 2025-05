Santa Cruz anuncia renovação de contrato com zagueiro Matheus Vinícius

A- A+

O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (07), a renovação de contrato com o zagueiro Matheus Vinícius. Titular absoluto na temporada, o defensor agora tem contrato até o final de 2026.

Na temporada passada, Matheus disputou o Pernambucano de 2024 pelo Flamengo de Arcoverde. Apesar da fraca participação do time sertanejo, o atleta ganhou uma vaga no Anápolis, time que seria o vice-campeão da Série D, perdendo para o Retrô na final.

O atleta chegou com status para não só lutar no miolo de zaga, mas também com a credencial de atuar na lateral-esquerda. Apesar de ser reserva nos primeiros jogos, assim que assumiu o lugar no 11 inicial não soltou mais. Até aqui são 13 partidas com a camisa tricolor.

Nesta sexta-feira (09), o Santa Cruz recebe o América/RN, no Arruda, às 20h. O duelo entre líder e vice-líder do Grupo A3 está sendo considerado como 'jogo de seis pontos'.

