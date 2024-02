Santa Cruz anuncia renovação de contrato de Matheus Melo

A- A+

Com receio de perder um dos destaques do time neste Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz se antecipou e acertou a extensão de vínculo do meia Matheus Melo. O anúncio foi feito através das redes sociais.

O contrato do camisa 10 com o Tricolor iria até o fim do Estadual deste ano. Agora, o novo vínculo será válido até o final de 2026.

RENOVADO! Destaque nesse início de temporada, o meia Matheus Melo estendeu seu vínculo com o Mais Querido. O novo contrato do atleta agora vai até 2026. Seguimos juntos, Matheus. pic.twitter.com/u0W8a6Tuw5 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 2, 2024

Depois de chegar ao Santa sob desconfiança, Matheus Melo virou a referência técnica de Itamar Schülle no time titular. O jogador, inclusive, venceu a concorrência de Willie, que já deixou o clube. Em seis jogos até aqui, o atleta de 24 anos contribuiu com duas assistências e já caiu na graça da torcida.

Formado na base do Toledo-PR, Matheus teve suas primeiras oportunidades no profissional vestindo a camisa do Linense-SP em 2019. Do clube do interior de São Paulo, no ano seguinte, o meia passou pela base do Internacional, sendo novamente emprestado para o Corinthians em 2021.

Em 2022, o jogador retornou ao Linense e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Em resumo, marcou seis gols em 16 partidas com o Elefante. As atuações levaram a acertar com o XV de Piracicaba em 2023, para novamente disputar a divisão de acesso do paulista, a Série D e Copa Paulista. Com a camisa alvinegra foram 35 jogos ao todo, anotando sete gols, sendo seis na disputa da última quarta divisão.

