Santa Cruz anuncia rescisão com Deivity e Vini Moura

O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quinta-feira (28), a rescisão contratual do goleiro Deivity e do atacante Vini Moura.

O processo de saída aconteceu em comum acordo entre o clube e os jogadores.

Comunicamos a rescisão contratual em comum acordo com o goleiro Deivity e o atacante Vini Moura. Agradecemos o empenho e desejamos sucesso em suas carreiras. — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 28, 2025

Deivity chegou ao clube em dezembro, vindo do Náutico. O goleiro, no entanto, teve apenas uma oportunidade na temporada, que aconteceu na derrota do Santa Cruz por 2 a 1 para o Treze-PB, na pré-Copa do Nordeste.

Já Vini Moura foi anunciado pelo clube em novembro e chegou a ter mais oportunidades. O jogador, no entanto, não correspondeu, e nos oito jogos em que disputou, não marcou nenhum gol.

O atacante ainda ficou marcado pela polêmica com o Sport, quando, em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador apareceu rasgando a camisa do Rubro-negro.





Reformulação

Em declaração recente ao ge, o diretor-executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, declarou que o clube deve realizar em torno de dez saídas e mais quatro contratações para o restante da temporada de 2025.

Deivity e Vini Moura se juntam a Everton Felipe e Douglas Skillo, que também rescindiram contrato com o clube nesta semana.

Com quase 40 jogadores no elenco, o Santa segue em reta final de preparação para a disputa da Série D. A estreia será entre 12 e 13 de abril, diante do Treze-PB, em Campina Grande.



