Santa Cruz anuncia rescisão de contrato com zagueiro Genílson

A- A+

O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (25), a rescisão contratual com o zagueiro Genílson, de 34 anos. Contratado no início da temporada para a sua segunda passagem no Arruda, o jogador não chegou a jogar.

Chegando com status de brigar pela titularidade, a passagem de Genílson no Santa Cruz em 2025 foi bem aquém do esperado. Antes mesmo do início da temporada, o atleta teve uma séria lesão no Tendão de Aquiles, que lhe deixou por muito tempo entregue ao departamento médico.

Após sair do DM, já com o time definido dentro de campo, Genílson não chegou a ter minutagem. Conforme o Santa Cruz, a rescisão contratual foi assinada em comum acordo. O desvinculo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A primeira passagem de Genílson no Santa Cruz ocorreu em 2018, quando disputou 16 partidas com a camisa tricolor.

Santa Cruz chegou ao acordo de rescisão com zagueiro Genílson - Reprodução

Veja também