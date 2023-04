Santa Cruz anuncia retorno de Rokenedy, goleiro revelado no clube

A- A+

Passada a eliminação do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz iniciou a reformulção do elenco visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesta quinta-feira (6), o Tricolor do Arruda anunciou a volta de um atleta que foi revelado pelo clube coral. Trata-se do goleiro Rokenedy, de 20 anos e que disputou o Estadual pelo Maguary de Bonito.

Rokenedy chegou ao Santa Cruz em 2019 e logo se firmou como um dos destaques da base tricolor. No ano seguinte, o goleiro esteve presente no elenco que fez a melhor campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior e chamou a atenção de grandes clubes do Brasil.

Em 2021, acertou com o São Paulo, mas o atleta não teve muitas oportunidades e rescindiu o contrato ao final de 2022. O Santa demonstrou interesse em repatriar o goleiro, mas Rokenedy acabou indo disputar o Pernambucano 2023 no Maguary, da cidade de Bonito. Lá, o jogador atuou em apenas duas partidas .

Sergipano de Itabaiana, o atleta acumula passagens por América-RN, Internacional, Santa Cruz, Athletico Paranaense, São Paulo e Maguary.

Na volta ao Santa Cruz, Rokenedy terá que disputar posição com Michael, atual titular da equipe, e com Geaze, goleiro que tem uma trajetória parecida, por ter saído do Arruda e retornado anos depois.

