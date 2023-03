A- A+

Santa Cruz Santa Cruz anuncia retorno do meia Chiquinho O jogador de 33 anos vem para sua terceira passagem pelo Tricolor do Arruda

Após curta passagem na Série D de 2022, o Santa Cruz anunciou a volta do meia Chiquinho nesta sexta-feira (10).

De volta! O meia Chiquinho é o novo reforço coral para a temporada 2023. Ele já se encontra em Recife e vai se juntar ao elenco. Boa sorte! pic.twitter.com/cmxi6bpPLf — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 10, 2023

No ano passado, Chiquinho foi contratado como esperança para o Tricolor na reta final da quarta divisão. Ele atuou em apenas quatro partidas e não conseguiu marcar gol ou dar uma assistência.

Ao não renovar com a Cobra Coral, Chiquinho iniciou a temporada no Ipatinga-MG. Ele foi titular nas sete partidas que disputou no Campeonato Mineiro e fez um gol, além de contribuir com uma assistência.

Com 33 anos, Chiquinho chega para disputar posição com o também experiente Felipe Gedoz, além dos jovens Anderson Ceará e Marcelinho.

Essa será a terceira passagem de Chiquinho pelo Santa Cruz. Entre os anos de 2020 e 21, o meia acumulou, 46 partidas com 14 gols e seis assistências.

Veja também

Blog que Golaço! Timbu: "CBF, faz logo o Pix!"