SANTA CRUZ Santa Cruz anuncia Rhuan Rodrigues de 23 anos, ex-Madureira O atleta fez nove paridas nesta temporada pelo clube do Rio de Janeiro, e chega para compor a ala direita do clube Coral

O Santa Cruz anunciou na tarde desta quarta-feira (10), a chegada de mais um reforço visando o restante da temporada. Se trata do lateral direito Rhuan Rodrigues de 23 anos. O atleta foi formado no Madureira, onde disputou o Campeonato Carioca desta temporada pelo tricolor suburbano do Rio de Janeiro.

Rhuan é jovem e tem passagem pelas categorias de base do Fortaleza e o América-RJ. Nesta temporada fez nove jogos pela equipe do Madureira onde disputou o Campeonato Carioca.

#Contratado A lateral direita do Santa Cruz ganha mais uma opção com a chegada de Rhuan Rodrigues, de 23 anos. Ele foi formado no Madureira, onde disputou o Campeonato Carioca desta temporada. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/7OmDQYusry — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 10, 2023

Rhuan chega para disputar vaga com Léo Fernandes, que chegou nos últimos dias no Arruda

