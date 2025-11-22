Dom, 23 de Novembro

Tricolor

Santa Cruz anuncia transmissão ao vivo para explicar pontos sobre o contrato da SAF

SAF Day ocorre nesta segunda-feira (24), no YouTube da TV Coral, às 19h14

Transmissão ao vivo deve esclarecer pontos relacionados ao contrato da SAF do Santa Cruz Transmissão ao vivo deve esclarecer pontos relacionados ao contrato da SAF do Santa Cruz  - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Santa Cruz vai realizar uma transmissão ao vivo para esclarecer os pontos do contrato da Sociedade Anônima Coral (SAF) nesta segunda-feira (24). O anúncio foi feito na manhã deste sábado (22), nas redes sociais do Tricolor do Arruda.

De acordo com a Cobra, a live será promovida no YouTube da TV Coral, às 19h14. A ação compõe os preparativos para a Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios, que ocorre no dia 30 de novembro.

Nomeada de "SAF Day", a ação tem o objetivo de tirar as dúvidas dos torcedores sobre a transição que o clube vem realizando com outro modelo de gestão.

Durante o evento estarão presentes a Diretoria Executiva do Santa Cruz, com o presidente Bruno Rodrigues e o vice-presidente Marco Benevides, o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, o presidente e vice do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo e Álvaro Maia, além do corpo jurídico do Santa Cruz.

O Tricolor também confirmou a participação dos investidores da SAF (Cobra Coral Participações), o que reforça "o compromisso com a transparência e o diálogo com a torcida", segundo a publicação.

Ainda segundo a Cobra, "o encontro será aberto para perguntas e respostas, um momento essencial para esclarecer tudo sobre o futuro do clube".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

