Tricolor Santa Cruz anuncia transmissão ao vivo para explicar pontos sobre o contrato da SAF SAF Day ocorre nesta segunda-feira (24), no YouTube da TV Coral, às 19h14

O Santa Cruz vai realizar uma transmissão ao vivo para esclarecer os pontos do contrato da Sociedade Anônima Coral (SAF) nesta segunda-feira (24). O anúncio foi feito na manhã deste sábado (22), nas redes sociais do Tricolor do Arruda.



De acordo com a Cobra, a live será promovida no YouTube da TV Coral, às 19h14. A ação compõe os preparativos para a Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios, que ocorre no dia 30 de novembro.

Nomeada de "SAF Day", a ação tem o objetivo de tirar as dúvidas dos torcedores sobre a transição que o clube vem realizando com outro modelo de gestão.

Durante o evento estarão presentes a Diretoria Executiva do Santa Cruz, com o presidente Bruno Rodrigues e o vice-presidente Marco Benevides, o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, o presidente e vice do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo e Álvaro Maia, além do corpo jurídico do Santa Cruz.



O Tricolor também confirmou a participação dos investidores da SAF (Cobra Coral Participações), o que reforça "o compromisso com a transparência e o diálogo com a torcida", segundo a publicação.



Ainda segundo a Cobra, "o encontro será aberto para perguntas e respostas, um momento essencial para esclarecer tudo sobre o futuro do clube".





