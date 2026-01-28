Santa Cruz aplica goleada no Jaguar e se recupera no Pernambucano
A vitória trouxe a possibilidade do Tricolor precisar apenas de uma vitória no Clássico das Multidões para retornar ao G2
O Santa Cruz conseguiu a injeção de ânimo e confiança que tanto precisava. Nesta quarta-feira (28), em um Arruda sem público, o Tricolor sob o comando do interino Fábio Cortez não tomou conhecimento do Jaguar e aplicou uma histórica goleada por 6x0.
Tão importante quanto voltar a vencer após duas rodadas, o resultado também permitiu a Cobra Coral depender apenas de si para terminar no G2. No Clássico das Multidões do próximo sábado (31), na Ilha do Retiro, uma vitória simples basta para o time do Arruda avançar à semifinal.
Leia também
• Santa Cruz x Jaguar: confira horário, onde assistir e prováveis escalações
• Santa Cruz atualiza departamento médico e Alex Ruan pode jogar contra o Jaguar
Avassalador
Sabendo que precisava mostrar trabalho para afastar o momento ruim, o Santa foi com tudo ao ataque e antes da primeira volta do ponteiro fez o primeiro gol. Vitinho fez grande inversão para o lado esquerdo, Alex Ruan encontrou Willian Jr infiltrando e bateu para a pequena área, onde Patrick Allan entrava livre para abrir o placar.
E não deu tempo nem do Jaguar respirar. Aos cinco minutos, após uma desatenção dos zagueiros, um recuo lateral deixou no pé de Willian Jr., que só precisou soltar o pé para ampliar o placar.
O jogo estava muito tranquilo para o Tricolor do Arruda. Aos 14 minutos, o Santa chegou pelo lado direito, tabela entre Israel e Quirino deixou o lateral-direito de frente para o gol, mas a batida cruzada saiu um pouco sem direção e foi para linha de fundo.
A primeira boa chance do Jaguar veio somente aos 27 minutos. Andrey e Balotelli erraram na saída de bola e deixaram Édson de frente para Rokenedy, que defendeu com os pés, na sequência, o time visitante chegou a diminuir, mas o gol foi anulado por impedimento.
Passado o susto, o Santa mostrou como se faz. Aos 30 minutos, Patrick Allan e Willian Jr. fizeram linda tabela, o camisa 10 só serviu Quirino dentro da área para finalizar e fazer o terceiro.
Aos 39 minutos, o baile tricolor foi ganhando ainda mais forma. Israel escapou pela direita e entregou para Patrick Allan, por sua vez, inverteu para Vitinho, que encarou a marcação, limpou e mandou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol com a camisa coral.
Todo mundo queria deixar sua marca de Balotelli quase fez o dele. O volante partiu com bola dominada e arriscou de fora, mas a bola bateu caprichosamente na trave.
Domínio
Mesmo com o resultado praticamente assegurado, o Santa começou o segundo tempo ainda em cima. A primeira chegada aconteceu aos seis minutos, em chute de longe de Patrick Allan, o goleiro Igor mandou para escanteio. A cobrança foi batida por Willian Jr., com bastante capricho, mas que acabou morrendo na trave.
O quinto e o sextos gols vieram com muita naturalidade. Aos dez do segundo tempo, Israel que invadiu a grande área e cruzou para Quirino, que precisou finalizar duas vezes para superar o goleiro.
O sexto veio aos 13 minutos, Willian Jr. lançou o centroavante com campo aberto, quando o camisa 9 levantou a cabeça, o goleiro adversário estava adiantado e só precisou mandar para a barra vazia.
Após as mudanças e o desgaste natural da partida, as chances passaram um pouco mais raras. Aos 37 minutos, Robinho pegou uma sobra dentro da área e arriscou uma bicicleta, mas o tiro saiu pelo lado fora.
Com o resultado já definido, a arbitragem nem precisou acrescentar minutos na reta final de jogo. Essa foi a maior goleada aplicada pelo Tricolor desde 2014, quando venceu o Salgueiro por 7x0 no Estadual.
Momentaneamente, o Santa está na terceira colocação com dez pontos e espera o encerramento da rodada com Náutico e Retrô para saber sua posição. Já o Jaguar sabe que a situação está difícil. Com o triunfo do Vitória diante do Decisão, a equipe de Jaboatão é a lanterna com apenas três pontos.
Ficha técnica
Santa Cruz 6
Rokenedy; Israel (Pedro Costa), Eurico, Ianson e Alex Ruan; Wagner Balotelli (Pedro Favela), Andrey (Gabriel Galhardo), Patrick Allan e Willian Jr. (Robinho); Vitinho e Quirino (Matheus Régis). Técnico: Fábio Cortez
Jaguar 0
Igor Leonardo; Medina, Paulo Miranda, Nilson Jr. (Rafael Cruz) e Guilherme; Anderson São João (Leilson) (Jaílton), Ruan Pablo, Gil Mineiro e Lelê (Léo Magoh); Edson Pernambuco e Erik. Técnico: Alex Faustino
Data:28/01
Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)
Árbitro: Hugo Figueiredo
Assistentes: José Daniel e Wagner Cabral
Cartões amarelos: Andrey, Pedro Favela (S) Gil Mineiro, Ruan Pablo (J)
Gols: Patrick Allan aos 1 do 1T, Willian Jr. aos 5 do 1T, Quirino aos 30 do 1T, 10 do 2T e 13 do 2T, Vitinho aos 39 do 1T (S)