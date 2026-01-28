Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Santa Cruz aplica goleada no Jaguar e se recupera no Pernambucano

A vitória trouxe a possibilidade do Tricolor precisar apenas de uma vitória no Clássico das Multidões para retornar ao G2

Reportar Erro
Santa Cruz aplicou goleada no Jaguar, pela penúltima rodada do PernambucanoSanta Cruz aplicou goleada no Jaguar, pela penúltima rodada do Pernambucano - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz conseguiu a injeção de ânimo e confiança que tanto precisava. Nesta quarta-feira (28), em um Arruda sem público, o Tricolor sob o comando do interino Fábio Cortez não tomou conhecimento do Jaguar e aplicou uma histórica goleada por 6x0.  

Tão importante quanto voltar a vencer após duas rodadas, o resultado também permitiu a Cobra Coral depender apenas de si para terminar no G2. No Clássico das Multidões do próximo sábado (31), na Ilha do Retiro, uma vitória simples basta para o time do Arruda avançar à semifinal. 

Leia também

• Santa Cruz x Jaguar: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

• Santa Cruz atualiza departamento médico e Alex Ruan pode jogar contra o Jaguar

Avassalador
Sabendo que precisava mostrar trabalho para afastar o momento ruim, o Santa foi com tudo ao ataque e antes da primeira volta do ponteiro fez o primeiro gol. Vitinho fez grande inversão para o lado esquerdo, Alex Ruan encontrou Willian Jr infiltrando e bateu para a pequena área, onde Patrick Allan entrava livre para abrir o placar. 

E não deu tempo nem do Jaguar respirar. Aos cinco minutos, após uma desatenção dos zagueiros, um recuo lateral deixou no pé de Willian Jr., que só precisou soltar o pé para ampliar o placar. 

O jogo estava muito tranquilo para o Tricolor do Arruda. Aos 14 minutos, o Santa chegou pelo lado direito, tabela entre Israel e Quirino deixou o lateral-direito de frente para o gol, mas a batida cruzada saiu um pouco sem direção e foi para linha de fundo. 

A primeira boa chance do Jaguar veio somente aos 27 minutos. Andrey e Balotelli erraram na saída de bola e deixaram Édson de frente para Rokenedy, que defendeu com os pés, na sequência, o time visitante chegou a diminuir, mas o gol foi anulado por impedimento. 

Passado o susto, o Santa mostrou como se faz. Aos 30 minutos, Patrick Allan e Willian Jr. fizeram linda tabela, o camisa 10 só serviu Quirino dentro da área para finalizar e fazer o terceiro. 

Aos 39 minutos, o baile tricolor foi ganhando ainda mais forma. Israel escapou pela direita e entregou para Patrick Allan, por sua vez, inverteu para Vitinho, que encarou a marcação, limpou e mandou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol com a camisa coral. 

Todo mundo queria deixar sua marca de Balotelli quase fez o dele. O volante partiu com bola dominada e arriscou de fora, mas a bola bateu caprichosamente na trave. 

Domínio
Mesmo com o resultado praticamente assegurado, o Santa começou o segundo tempo ainda em cima. A primeira chegada aconteceu aos seis minutos, em chute de longe de Patrick Allan, o goleiro Igor mandou para escanteio. A cobrança foi batida por Willian Jr., com bastante capricho, mas que acabou morrendo na trave. 

O quinto e o sextos gols vieram com muita naturalidade. Aos dez do segundo tempo, Israel que invadiu a grande área e cruzou para Quirino, que precisou finalizar duas vezes para superar o goleiro. 

O sexto veio aos 13 minutos, Willian Jr. lançou o centroavante com campo aberto, quando o camisa 9 levantou a cabeça, o goleiro adversário estava adiantado e só precisou mandar para a barra vazia. 

Após as mudanças e o desgaste natural da partida, as chances passaram um pouco mais raras. Aos 37 minutos, Robinho pegou uma sobra dentro da área e arriscou uma bicicleta, mas o tiro saiu pelo lado fora. 

Com o resultado já definido, a arbitragem nem precisou acrescentar minutos na reta final de jogo. Essa foi a maior goleada aplicada pelo Tricolor desde 2014, quando venceu o Salgueiro por 7x0 no Estadual. 

Momentaneamente, o Santa está na terceira colocação com dez pontos e espera o encerramento da rodada com Náutico e Retrô para saber sua posição. Já o Jaguar sabe que a situação está difícil. Com o triunfo do Vitória diante do Decisão, a equipe de Jaboatão é a lanterna com apenas três pontos. 

Ficha técnica

Santa Cruz 6
Rokenedy; Israel (Pedro Costa), Eurico, Ianson e Alex Ruan; Wagner Balotelli (Pedro Favela), Andrey (Gabriel Galhardo), Patrick Allan e Willian Jr. (Robinho); Vitinho e Quirino (Matheus Régis). Técnico: Fábio Cortez

Jaguar 0
Igor Leonardo; Medina, Paulo Miranda, Nilson Jr. (Rafael Cruz) e Guilherme; Anderson São João (Leilson) (Jaílton), Ruan Pablo, Gil Mineiro e Lelê (Léo Magoh); Edson Pernambuco e Erik. Técnico: Alex Faustino

Data:28/01
Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)
Árbitro: Hugo Figueiredo
Assistentes: José Daniel e Wagner Cabral
Cartões amarelos: Andrey, Pedro Favela (S) Gil Mineiro, Ruan Pablo (J)
Gols: Patrick Allan aos 1 do 1T, Willian Jr. aos 5 do 1T, Quirino aos 30 do 1T, 10 do 2T e 13 do 2T, Vitinho aos 39 do 1T (S)
 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter