Santa Cruz aposta em bola parada para avançar na Série D
Tricolor marcou cinco gols nos últimos quatro jogos por meio do fundamento, com Willian Júnior como homem das cobranças
A bola parada se tornou uma arma importante para o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Nos últimos quatro jogos da competição, sendo três deles da fase de mata-mata, o Tricolor balançou as redes cinco vezes em lances com esse fundamento. Todas saindo dos pés de Willian Júnior.
Eficácia
Contra o Treze, na vitória por 3x0, na Arena de Pernambuco, no encerramento da fase de grupos da Série D, o Santa Cruz marcou dois gols de bola parada. Primeiro, em escanteio cobrado por Willian Júnior e com cabeçada de Eurico. Depois, em falta que o meia cobrou na área e William Alves completou para as redes.
Willian Júnior mais uma vez foi o garçom na bola parada. Na derrota por 2x1 para o Sergipe, no Batistão, no jogo de ida das oitavas de final, foi dele o escanteio que mais pareceu um lançamento para Thiaguinho, na entrada da área, acertar um belo chute.
Na volta, na Arena de Pernambuco, Willian cobrou falta e contou com o desvio da marcação do Sergipe para ajudar o Santa a vencer o jogo por 2x1. O Tricolor avançou de fase ao eliminar o Sergipe nas penalidades, por 5x4.
No primeiro encontro diante do Altos, na Arena de Pernambuco, a parceria com o xará Alves funcionou novamente. Willian Júnior cobrou escanteio fechado e o defensor testou firme para abrir o placar. Mikael empatou para o Altos, decretando o 1x1.
Quem também pode se beneficiar do crescimento do Santa nas bolas paradas é o atacante Renato. O jogador de 35 anos destacou que, mesmo após o empate na ida, o Tricolor segue confiante em sair do Piauí, domingo (24), no duelo da volta das oitavas de final, com a vaga assegurada nas quartas.
“Vamos trabalhar, ver o que o professor (Marcelo Cabo) vai impor para gente. Estudamos bem a equipe deles. Sabemos da dificuldade que será lá, mas vamos nos preparar bem para buscar essa vitória”, apontou.
Algo mais
O atacante também destacou que, embora confie na qualidade do time do Santa Cruz, o clube terá de deixar um “algo a mais” no Lindolfo Monteiro para seguir adiante rumo ao objetivo de terminar a temporada comemorando o acesso à Série C.
“Nosso elenco é de qualidade, mas a Série D é um campeonato difícil e só isso não é suficiente para ganhar. Tem de igualar na tática, na pegada, na vontade e na raça. Vamos nos preparar bem para fazer um bom jogo lá”, pontuou.