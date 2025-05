Santa Cruz apresenta CEO de transição para SAF

A- A+

O Santa Cruz confirmou o novo que promoverá a transição do modelo associativo para SAF. Nesta quinta-feira (8), Pedro Henriques participou de reunião junto ao presidente Bruno Rodrigues e os investidores da SAF.

Segundo informação divulgada pelo clube, o gestor chega com missão de cuidar da transição para o modelo da Sociedade Anônima do Futebol coral. O profissional já trabalhou na mesma função no Bahia.

Faltando cerca de três meses para a conclusão do processo, Pedro Henriques buscará fazer a ponte com os investidores. O objetivo é fazer uma transição segura entre associação e SAF.



Formação e experiência

Pedro Henriques é baiano de Salvador e tem larga experiência na gestão do futebol. Foi vice-presidente do Bahia entre 2015 e 2017, além de diretor executivo de fevereiro de 2018 a março de 2020. Foi tetra campeão baiano (2015,2018,2019,2020), campeão da Copa do Nordeste em 2017 e conquistou acesso à série A em 2016.

Formado em Direito pela UFBA, e com especialização em Direito Civil e do Consumidor, e Direito Processual Civil, Pedro Henriques investiu na formação para o futebol. Fez o curso de Gestor de Futebol da CBF Academy e Gestor Técnico do Futebol pela Universidade do Futebol. Em 2019 foi finalista do Prêmio CONAFUT. Um ano depois foi eleito melhor CEO de clubes do Brasil. (CONAFUT)

