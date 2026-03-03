A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz apresenta executivo e gerente de futebol projetando profissionalização do setor Profissionais chegam com o discurso de procurar soluções para os problemas internos do clube

O Santa Cruz apresentou oficialmente nesta terça-feira (03), o executivo Alex Brasil e o gerente Moisés Von Ahn, nomes que vão comandar o futebol tricolor daqui em diante. A expectativa do clube é de produzir uma reestruturação no departamento e visa a busca por uma maior profissionalização.

Durante o discurso dos profissionais na apresentação, Alex e Moisés reconheceram ter conhecimento das dificuldades financeiras e estruturais do clube, mas afirmaram não temer a situação e projetam o 'despertar' do Santa.

"Eu vejo que o Santa Cruz está sofrido, triste, mas chega disso. A gente tem que mudar o comportamento, a estrutura é antiga, mas temos como mudar, as coisas precisam ser melhoradas, acho que é com esse intuito que as coisas vão acontecer gradativamente", afirmou o novo executivo de futebol, Alex Brasil.

Além do processo de reorganizar o departamento de futebol, Alex também terá de seguir realizando com a reformulação do elenco coral para a sequência da temporada. De acordo com o profissional, será necessário bastante estudo de mercado e criatividade para o Santa fortalecer o time dentro da realidade financeira.

Novidade

Chegando para exercer uma função que ainda não existia no Arruda, Von Ahn explicou que buscará organizar o clube por dentro e terá a missão de cuidar das pessoas.

"Vai ser uma gestão humanizada, não iremos buscar problemas aqui ou ali, estamos aqui para encontrar soluções. Estamos aqui para cuidar das pessoas, dos atletas, demais funcionários e disponibilizar a melhor estrutura para a comissão técnica desempenhar o melhor trabalho", disse o gerente de futebol.





