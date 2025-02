A- A+

Reforço Tricolor Santa Cruz apresenta oficialmente Hiago Ribeiro e Eduardo Tanque Zagueiro e centroavante foram apresentados nesta quinta-feira (13), no Arruda

O Santa Cruz apresentou oficialmente dois reforços nesta quinta-feira (13), o zagueiro Hiago Ribeiro e o atacante Eduardo Tanque. A expectativa é que os jogadores sejam regularizados nos próximos dias e estejam à disposição de Itamar Schülle para o duelo diante do Central.

Em coincidência, Hiago e Eduardo estavam jogando em seus antigos clubes, Inhumas-GO e Paraná, respectivamente. Portanto, a parte física não seria um problema para ambos.

O zagueiro fez seis jogos pela equipe goiana, todas como titular, e chegou ao Recife na semana passada. Mesmo com a dupla William Alves e Matheus Vinícius já consolidada, Hiago declarou que a utilização nos próximos jogos depende apenas do professor Itamar.

“Eu estava atuando, a parte física não seria um empecilho para estrear, ficando ao critério do professor do Itamar", declarou o zagueiro de 24 anos que terá contrato até o fim da Série D.

Hiago Ribeiro, novo zagueiro do Santa Cruz - Foto/Cortesia

Apesar de estar chegando de um time modesto no cenário nacional, essa não será a primeira camisa pesada que o atleta veste. Com passagens na base de São Paulo e Atlético-MG, Hiago explicou um pouco da sua trajetória.

“A minha formação foi em grandes clubes. Em 2021, eu tive uma lesão que me afastou por muito tempo e essa retomado pós-lesão dificultou a questão de minutagem. Junto com os meus empresários, decidimos dar uma passo atrás, ter rodagem, para poder dar um salto numa grande equipe, como foi agora com o Santa", detalhou.

Tanque

Por outro lado, Eduardo terá um 'caminho mais livre', já que atualmente o time vem atuando sem uma referência no ataque. Tanque disputou oito jogos com o Paraná, marcando um gol no atual Paranaense. Se mostrando animado para estrear, o jogador falou quais são suas credenciais.

“Sou um atleta jovem, tenho muitos sonhos a realizar. Acredito no meu potencial, sou um atleta forte fisicamente, gosto de bolas alçadas na área, vou dividir e brigar por todas as oportunidades", argumentou.

Eduardo Tanque, novo atacante do Santa Cruz - Foto/Cortesia

Apesar de ser um setor que o clube tem disponível cinco jogadores, um sexto atleta pode chegar para disputar a 'camisa 9', o experiente Thiago Galhardo. Tanque demonstrou admiração com o futuro companheiro e espera aprender bastante.

“Thiago Galhardo é um grande jogador, atuou sempre em alto nível, é um espelho para mim, já foi da Seleção Brasileira. Eu que sou jovem, ao conviver com um cara experiente como ele, tenho sempre algo a aprender e agregar”, comentou.





