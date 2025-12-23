Santa Cruz aposta em retrospecto de acessos e apresenta oficialmente o centroavante Quirino

A- A+

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta terça-feira (23), o centroavante Quirino, de 32 anos, ex-jogador do Londrina. O atleta chega diante de boa expectativa, já que tem no currículo quatro acessos à Série B, uma artilharia em 2021 e um título de campeão em 2018 do torneio.

"Já tenho uma bagagem boa na Série C, tenho quatro acessos na competição e um título, então tenho muito a agregar. Espero mais uma vez conseguir o acesso e ajudar o Santa conquistar o objetivo do acesso, que será bem importante para a história do clube", disse.

Com história marcada no Londrina e Ypiranga-RS, Quirino chega apenas para seu segundo trabalho no futebol do Nordeste. Em 2017, o atacante teve rápida passagem no Sergipe. Mostrando conhecer a trajetória do Santa Cruz, o jogador afirmou que a força da camisa coral foi fator fundamental para o acerto.

"A grandeza do Santa Cruz pesou (na decisão de vir ao Arruda). A gente sabe que é uma torcida enorme, que sempre incentiva os jogadores. Já tive a oportunidade de jogar contra o Santa e sei a dimensão que tem os torcedores do clube. Espero que eles possam nos ajudar na campanha de 2026, para que possamos conquistar coisas grandes", discursou o centroavante.

Chegando ao 16º time na carreira profissional, o experiente atacante garante que não tem o perfil apático e diz saber da responsabilidade em vestir a camisa coral. O atleta também revelou que tinha propostas de times da Série B, mas preferiu o projeto apresentado pelo Tricolor.

"Jogar no Santa é uma responsabilidade enorme. Não sou um cara acomodado com as situações, mesmo nos diversos clubes em que passei. Quando tive essa oportunidade, escolhi pela grandeza e tradição que tem e, justamente por não me acomodar, vim ao clube para conquistar títulos, acessos e espero corresponder à altura".

Com fama de pé quente para acessos à Série B, Quirino revelou o segredo por trás das conquistas. "O segredo é competir. Cheguei há pouco, mas vejo é uma equipe muito competitiva, então tem tudo para dar certo", revelou.

