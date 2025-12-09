Santa Cruz apresenta oficialmente o volante Andrey, que celebra chega ao clube: "É uma honra"
Jogador tem passagens por Vasco, Coritiba e Ceará
O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta terça-feira (09), o volante Andrey, revelado pelo Vasco e com passagens por Coritiba, Ceará e Athletic-MG, seu último time em 2025.
Afirmando que o Santa é a oportunidade de retornar a vestir uma grande camisa, o jogador afirmou estar lisonjeado pela oportunidade e revelou que não pensou muito para aceitar a proposta.
“Quando a gente recebe a proposta de uma equipe tão grande como a do Santa Cruz, com uma torcida tão apaixonada, não temos muito o que pensar. Queria muito sentir o calor de estar em um clube grande de novo, de sentir essa responsabilidade de estar sempre bem, provando o tempo todo porque a cobrança é constante”, iniciou.
“Vestir a camisa do Santa Cruz é uma honra, uma oportunidade única, estou muito feliz de estar aqui e espero retribuir todo o carinho que me foi dado desde o início das negociações”, concluiu.
Jogador de 27 anos e com mais de 150 jogos com a camisa do Vasco, Andrey se avaliou preparado para enfrentar o desafio com a camisa tricolor. Em uma das oportunidades, o volante foi comandado por Marcelo Cabo em 2020 e garantiu estar satisfeito de poder voltar a trabalhar com o treinador.
“Eu trabalhei com o Marcelo Cabo no Vasco, foi uma grande oportunidade. Estar trabalhando com ele novamente é muito satisfatório, é um cara com quem aprendi muito e essa é uma oportunidade única”, disse.
Em 2025, Andrey fez apenas cinco partidas no Athletic, sendo a última em participação em junho. Respondendo sobre a sua condição física, o atleta afirmou estar 100% e garante que a pouca utilização se deu por decisões técnicas.
“Fui ao Athletic (o fato de não ter tantas oportunidades de atuar) e foi mais por questões técnicas. Tive uma lesão em 2022 pelo Coritiba, mas desde lá nunca mais me lesionei. Foi mais questão do treinador”, argumentou.