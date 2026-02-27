Santa Cruz apresenta primeiros uniformes feitos em colaboração com a Reebok

A- A+

Pontualmente às 19h14 desta sexta-feira (27), o Santa Cruz apresentou os novos uniformes para a temporada de 2026. A coleção apresentada foi a primeira feita em colaboração com a marca inglesa Reebok.

O uniforme número 1, nas tradicionais cores corais, foi desenhado possuindo gola polo e tons de preto mais dominantes. Já o uniforme 2, o branco, apresenta uma faixa vermelha e branca, separadas pelo branco, na altura do peito.

A parceria entre o time do Arruda e a famosa fábrica inglesa já estava acertada desde o fim de 2025. Antes do lançamento oficial dos padrões, a patrocinadora de material esportivo tinha apresentado somente os uniformes de concentração, viagem e de aquecimento.

Ainda nesta sexta-feira, o clube já havia apresentado os uniformes de treino, predominantemente na cor verde-limão. Já entre os goleiros, a cor escolhida foi o azul-marinho, com detalhes em branco e laranja.

Uniformes de treinamento do Santa Cruz em parceria com a Reebok - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O torcedor do Santa Cruz poderá adquirir os novos uniformes no site da Reebok, ou no Shopping RioMar nas lojas Reebok e Arena Fit, a partir de quarta-feira (04), conforme divulgou o clube.

A estreia do novo equipamento coral será realizada na próxima quinta-feira (05), em partida válida pela Copa do Brasil, às 21h30, na Arena de Pernambuco, diante do Sousa-PB.

