Futebol Santa Cruz apresenta queda de rendimento ofensivo; confira números A média do Tricolor do Arruda no returno é de apenas 0,8 gols por jogo

O Santa Cruz vive um dos seus momentos mais complicados na disputa da Série D e isso passa muito pela ineficiência ofensiva. No recorte do segundo turno, o Tricolor tem o segundo pior ataque do Grupo A3, à frente apenas do lanterna, o Treze.

De um dos times mais eficientes e com ótima média de gols, a um time que vem sendo cobrado por erros excessivos na hora de finalizar.

Durante os sete primeiros jogos da Série D, o Santa teve uma média de 1,86 gols por partida, quase dois gols por jogo. Em resumo, foram 13 bolas nas redes dos adversários e uma briga ponto a ponto pela melhor classificação geral.

Contudo, todo o cenário pareceu desmoronar na virada do turno. A queda no aproveitamento vem seguido da dificuldade do time em marcar. Dos cinco confrontos do segundo turno, o time fez apenas quatro gols, caindo para uma média de 0,8 gols por jogo, menos de um por partida

Contra o Santa Cruz de Natal, dentro de casa, no último domingo (13), o gol que salvou da derrota veio de pênalti, já nos acréscimos, convertido por Thiago Galhardo. Mas antes, o time de Marcelo Cabo empilhou oportunidades perdidas.

“Venho falando para eles para ter tranquilidade na hora da finalização, a gente criou 20 finalizações, pisamos muito no último terço, tivemos 12 chutes dentro da área e a gente pecou na finalização”, resumiu o treinador.

Mata-mata

Restando mais dois compromissos para iniciar a fase eliminatória, Marcelo Cabo reafirmou o compromisso de alcançar a melhor colocação possível e de recuperar os jogadores visando o mata-mata.

“Eu tenho três semanas para trabalhar esses aspectos técnicos e mental dos atletas. A gente vive um momento em que o resultado não está vindo. Mas, eu ficaria preocupado se minha equipe não produzisse, faltou o acabamento, tranquilidade para finalizar”, pontuou.

Com 24 pontos somados, o Santa Cruz tem a sexta melhor campanha no geral. O objetivo no Arruda é de estar entre as quatro melhores, assim garantindo ter o mando de campo no jogo de volta até a fase de quartas de final, que define os quatro times sobem à Série C.

A Cobra Coral volta a campo no próximo domingo (20), fora de casa, contra o Horizonte, no interior do Ceará. O Galo do Tabuleiro vem de duas vitórias consecutivas e lutará por defender seu quarto lugar no Grupo A3.





